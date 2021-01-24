Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Datça ilçesinde, içerisinde 5 balıkçının bulunduğu tekne alabora oldu. Teknedeki 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, kayıp olan Yankı Kocabaş (36) için yapılan arama- kurtarma çalışmalırında ekipler, kimliği belirsiz erkek cesedi buldu.

Datça ilçe merkezine 40 kilometre mesafede batan balıkçı teknesinde kayıplara karışan evli ve iki çocuk babası Yankı Kocabaş’ı arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamazken, olay yerinden yaklaşık 10 kilometre mesafede bir erkek cesedi ihbarı geldi. Mesudiye Mahallesi Hayıtbükü Kabaklarlı koyunda saat 16.30 sıraları bulunan cesedin, ailesi tarafından yapılan teşhis sonucu kayıp balıkçı Yankı Kocabaş’a ait olmadığı belirlendi. Sahilde bulunan cesedin yaklaşık 35 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğu tahmin edilirken, bir süredir suda kalmaya bağlı olarak vücudunda çürüme ve bozulmalar olduğu belirlendi. Olay yerine gelen, savcının incelemesinin ardından ceset Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan, cesedin üzerinde siyah eşofman altı ve çizgili bir çorap bulunduğu öğrenildi.

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