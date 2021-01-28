Kayıp Arzu’yu sevgilisi öldürmüş/ Ek fotoğraf

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Türkiye’nin en doğusundaki Mehmetçik, yeni kamuflajı giymeye başladı
Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN- Mehmet ÖZKAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli için tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığı'nca 2020'de gerçekleştirilen yeni...
Taksi ile otomobilin çarpışması kamerada; 4 yaralı
Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı, o anlar ise güvenlik kamerası kaydına yansıdı. Kaza, sabah...
İSKA test sürüşleri Küçükçekmece Gölü’nde başladı
İSTANBUL, (DHA) - Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği, ‘İnsansız Su Üstü Kurtarma Aracı’ (İSKA)’nın Test sürüşleri Küçükçekmece Gölü’nde yapıldı. Çocuk Üniversitesi “Model Gemi Yapımı...
Fatih’te kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı
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