Kayıp Alzheimer hastası, görüntülü aramayla 27 saat sonra bulundu

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Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)- BURSA’da, kayıp Alzheimer hastası Suriyeli Zekeriya Munır (64), arama-kurtarma ekiplerinin 27 saat süren çalışmasıyla bulunup, ailesine teslim edildi. Munır, ailesinin görüntülü aramasında arka plandaki evlerden yeri tespit edilerek bulundu.

Kestel ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası Suriye uyruklu Zekeriya Munır, salı günü evden çıkıp, geri dönmedi. Munır’a ulaşamayan ailesi, polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye AFAD, ANDA ve AKUT arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ormanda gece boyu arama çalışmalarını sürdüren ekipler, herhangi bir sonuca ulaşamadı. Ailesi, gün ağarınca Munır’ı cep telefonundan görüntülü aradı. Konuşma sırasında arka plandaki evleri tespit eden aile, bu bilgiyi arama-kurtarma ekiplerine söyledi. Görüntüden yola çıkarak kaybolan kişinin yerini belirleyen ekipler, aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Ekipler, kaybolduktan 27 saat sonra Zekeriya Munır’ı çalılıklar arasında yatarken buldu. Halsiz olduğu gözlenen Munır, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zekeriya Munır’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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