Kayınpeder gelinini vurup, intihara kalkıştı/ Fotoğraf

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Doç. Dr. Ayas’tan ‘aslan balığı’ uyarısı
Soner AYDIN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- SÜVEYŞ Kanalı'ndan geçerek Doğu Akdeniz sahillerine yayılan istilacı 'aslan balığı' zehrinin cinsel problemlere çözüm olacağı gündeme geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ)...
Mühürlü mekanda korona partisi; 18 kişiye 56 bin lira ceza
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Bakan Koca: Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya’da yüzde 100...
ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdi" dedi. Bakan...
Van’da kadınlar, yöresel yemeklerde yarıştı
Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN'ın Merkez İpekyolu Belediyesi'nce kadınlar arasında yöresel yemek yarışması düzenlendi. 12 kadının katıldığı yarışmada dereceye giren kadınlara elektrikli süpürge, tencere ve çelik çaydanlık hediye...