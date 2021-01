Kayıhan Güven hayatını kaybetti

İSTANBUL, (DHA) – İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Kayıhan Güven, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Marmara Üniversitesi’nde üç defa ‘Yılın Hocası’ ödülüne layık görülen Güven, öğrencileriyle birlikte 30’a yakın fotoğraf sergisine ve birçok kitaba imza attı.

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi, İstanbul Aydın Haber Ajansı (İAHA) Kurucu Genel Yayın Koordinatörü Öğr. Gör. Kayıhan Güven, (68) bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Birçok gazeteci ve akademisyen yetiştiren, iletişim alanında birçok uygulama alanının ve yayınının kuruluşunda görev alan Güven, 2011 yılından bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yapıyordu.

“GERÇEK BİR İLETİŞİM ÜSTADIYDI”

Kayıhan Güven hakkında “Gerçek bir iletişim üstadı ve tam bir beyefendiydi” diyen İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın şunları söyledi:

“2011 yılında adımını attığı İstanbul Aydın Üniversitesi Ailesinde birçok ilke imza atan Kayıhan Hocamız, 2012 yılında temelini attığı GÖZ Dergisi ile iletişim öğrencilerinin gelişimine büyük katkı sağladı. O, Göz Dergisi ile uygulamalı eğitimin ne denli etkili olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. O, 1950’lerde Yaşar Kemal, Fikret Otyam gibi yazarların başlattığı röportaj geleneğini, bilinçli bir şekilde sürdürülmeye çalışan birisiydi. Anadolu’nun birçok yerini gezen ve fotoğraf sergileri açan Kayıhan Hocamız ustalardan aldığı röportaj geleneği bayrağını devam ettirmeye ve öğrencilerine tanıklığa dayalı haberler yazdırmaya özen gösterdi.”

“ÇELEBİ BİR GELENEĞİN SON TEMSİLCİSİ”

Güven için “Çelebi bir geleneğin yaşayan son temsilcisi, İstanbul ve Anadolu âşığı bir foto muhabiri, iyi yetişmiş bir aydın ” diyen Doç. Dr. Aydın, “Göz Dergisi, gazetecilik ve fotoğrafçılık alanında eğitim gören öğrencilerin eğitimlerinde onları motive eden en önemli öğretim aracı ve aynı zamanda etkisi yüksek bir yayıncılık mecrası oldu. Ajansa geldiğinizde kulağınıza her daim bir klasik müzik parçası yansırdı. Koridorlarda öğrencilerin çektiği fotoğraflar ve adına ‘Ara Güler Koridoru’ dediği alanda klasik daktilolardan oluşan minik bir sergi bizleri geçmişe götürürdü. Ajansın her yanı kitaplarla kaplı, duvarın bir yerinde çok sevdiği öğrencilerinin portreleri asılı. Çalışma masasının yanındaki akvaryumu ise bizleri adeta dinlendirir ve stresten arındırırdı. İAHA muhabirleri, 2013 yılından bu yana röportaj geleneğini teorik ve pratik anlamda sürdürüyor. Hocaları Kayıhan Güven şemsiyesi altında bugüne kadar yazılı basına haber, röportaj ve fotoğraf alanlarında önemli bir kaynak sundular. O, bilgisi, tecrübesi, başarılı meslek kariyeri ve yetiştirdiği değerli gazeteciler ile hep örnek oldu. Ve o bizim için her zaman kanatları altında huzur bulduğumuz bir ağabeydi. Birbirinden özel anıları ve tanıklıkları ile hayatımızı renklendirdi. Sohbetleriyle bizleri gülümsetti. Onu unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Kayıhan Güven’in cenazesi, 5 Ocak Salı günü öğle namazının ardından, ailesinin yaşadığı, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde toprağa verilecek.

KAYIHAN GÜVEN KİMDİR?

1952 Kahramanmaraş doğumlu olan Kayıhan Güven, sırasıyla İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre askeri hâkimlik yapan ve 1982 yılında Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında yüksek lisans yapan Güven, 1980’li ve 1990’lı yıllarda Cumhuriyet gazetesinde aktif gazetecilik yaptı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’nda araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Güven, Yeditepe, İstanbul Ticaret, Marmara ve Galatasaray Üniversitelerinde görev yaptı.

Bu süreçte İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi uygulama gazetesi İletim’i, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı MİHA’yı, yine bu birimin yayın organı MİHABER’i, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi uygulama yayını Yeditepe Postası’nı, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi uygulama yayını İtalik’i, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi uygulama birimi İstanbul Aydın Haber Ajansı’nı (İAHA) ve bu birimin yayın organı GÖZ dergisini kurdu. Marmara Üniversitesi’nde üç defa “Yılın Hocası” ödülüne layık görülen Güven, ayrıca öğrencileriyle birlikte 30’a yakın fotoğraf sergisine ve birçok kitaba imza attı.