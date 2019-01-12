Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün ilçedeki ailelere yönelik düzenlediği “Okul Ailede Başlar” programı kapsamında Uzm. Psikolog Abdülaziz Yılmaz, Esenlerli ebeveynlere bir seminer verdi.

Yılmaz, “Çocuğunuz çok kaygılıysa ve başarısı düşüyorsa bu kaygıyı anne babadan alıyor. Kaygı, aile bireylerinin hepsine bulaşabilir” dedi.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda Uzm. Psikolog Abdülaziz Yılmaz, okul başarısında ailenin önemi konulu sunum yaptı.

“HUZURSUZ AİLE VE kötü ARKADAŞA DİKKAT!”

Günümüzde çocukların eğitim, maddi gereksinimler ve alaka konusunda daha iyi koşullara sahip olmalarına rağmen hem başarısız hem de mutsuz olduklarını söyleyen Yılmaz, başarısız ve mutsuz çocukların mutluluğu bağımlılık yapan şeylerde aradıklarını vurgulayan Yılmaz, “Bugünkü çocuklar özel dersler alıyorlar, eğitim alanında her şeye sahipler fakat eskiye göre başarısızlar.

Mutlu olmalarını sağlayacak koşullara sahip olmalarına rağmen mutsuzlar ve mutluluğu da bağımlılık yapacak şeylerde arıyorlar. Çocukların mutsuz, başarısız ve bağımlı olmasının birinci sebebi huzursuz aile ortamıdır. Çocuk ailede mutlu olmayınca, okulda ve toplumsal yaşamında başarısız ve mutsuz oluyor. Kendisine anlık mutluluk veren şeylere tutunuyor ve onun bağımlısı oluyor. Mutsuzluğun ve başarısızlığın ikinci sebebi ise kötü arkadaşlar. Eğer aile mutlu dahi olsa arkadaş çevresi kötü ise çocuk mutsuz ve başarısız olabiliyor. Mutsuz bir aileden başarılı ve mutlu bir çocuğun çıkması ise pek mümkün değil” dedi.

“KAYGININ AZI KARAR, ÇOĞU ZARAR”

Yüksek kaygının başarıyı düşürdüğünü, aşikar bir düzeyde tutulan kaygınınsa çocuğa başarıda çıkarlı olduğunu ifade eden Yılmaz, “Ebeveynler çok kaygılı, bu aşırı kaygı çocuğa yansıtıldığında ister istemez başarısızlık geliyor. Çocuklarınıza azıcık kaygılansınlar, motive olsunlar diye aynı eleştirileri yaptığınız zaman çocuk buna alışıyor ve artık söylediğinizi duymuyor. Aileler de kendi aralarında birbirlerine kaygı bulaştırıyorlar. Çocuğunuz çok kaygılıysa ve başarısı düşüyorsa, bu kaygıyı anne babadan alıyor. Buna dikkat etmeniz ve kaygınızı azaltmanız ek olarak bu kaygınızı da çocuğunuza yansıtmamanız gerekir” diye konuştu.

Ayrıca çocukların kendi kabiliyetlerini ve düzeylerini tespit faktörün okul başarılarına katkı sağlayacağını da ekleyen Yılmaz, çocuğun okuldaki başarısı ile kabiliyeti arasındaki farkın önemli olduğunu, çocuktan kapasitesi üstünde bir başarı beklenmemesi gerektiğini söyledi.