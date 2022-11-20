Kaybolan otizmli Yavuz aranıyor 

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’nın Menteşe ilçesinde, zeytin toplayan ailesinin yanından kaybolan 7 yaşındaki otizmli Yavuz Berk Cengiz’in bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Menteşe’nin kırsal Sarnıç mahallesinde meydana geldi. Turgay-Zeynep Cengiz çifti, Çatakbağyaka Mahallesinden tarlalarındaki zeytinlerini toplamak için Sarnıç’a gitti. Cengiz çifti, zeytin toplarken otizmli çocukları Yavuz Berk’in kaybolduğunu fark etti. Kendi imkanlarıyla çevrede arama yapan aile çocuklarını bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma komando ve asayiş ekipleri ile AFAD ve UMKE personelleri sevk edildi. Gece görüşlü dron ile havadan, iz takip köpeğinin katıldığı karadan başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)

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