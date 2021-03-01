Kaybolan Alzheimer hastasını WhatsApp’tan grup kurarak arıyorlar

Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA’da geçen hafta cuma günü sabah saatlerinde evden çıkan Alzheimer hastası Paşa Polat’tan (86) haber alınamıyor. Dedektif gibi iz süren akrabaları, yaşlı adamın en son görüldüğü bölgelerdeki güvenlik kameralarını izleyerek, WhatsApp üzerinden kurdukları ‘Ağa amca arama’ grubuyla irtibat kurup kent genelinde arama yapıyor.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde yaşayan Alzheimer hastası 8 çocuk babası Paşa Polat, 26 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde evinden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Aramaya çıkan yakınları, aynı gün ilçeye bağlı Asri Mezarlığı civarında görüldüğünü öğrenilen Polat için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken yakınları ise mahallelere kayıp ilanları astı. En son Seyhan Mahallesi’nde görüldüğü ihbarı üzerine mahalleye giden Polat’ın kızı İnci Barut (42), çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasını izleyerek görüntülerdeki kişinin babası olduğunu tespit etti. Seyhan Mahallesi’nde arama yapan Polat’ın yeğenleri ve çocukları WhatsApp üzerinden ‘Ağa Amca Arama’ isminde grup kurdu. Yakınları, geniş bir alanda anlık konum paylaşarak aramaya devam ediyor.

Babasının cuma günü sabah saatlerinde evden çıktığını ve hala bulamadığını söyleyen Polat’ın kızı İnci Barut, “Babam en son bulunduğumuz Seyhan Mahallesi’nde görülmüş. Buradaki güvenlik kamerasına baktık. En son bu yoldan geçip gitmiş. Görüntüleri izlediğimde bitkin halde olduğunu gördüm. Şu anda hep beraber babamı arıyoruz. Buradan izleyen herkese sesleniyorum. Umarım babamı görürler ve bize ulaşırlar. Çok mağdur durumdayız. Ne yapacağımızı şaşırdık. 3 gün geçti üzerinden hala bulamadık. Görenler, bilenler varsa lütfen bizi arayın. Unutkanlığı vardı ama bizim evimize yakın bir yerde olsaydı kesinlikle gelirdi’’ dedi.

‘SAMANLIKTA İĞNE ARIYORUZ’

Paşa Polat’ın yeğeni Çağdaş Polat (38) ise kendi imkanlarıyla 3 gündür amcalarını aradıklarını söyledi. Polat, kendi çabalarıyla mahallelerdeki güvenlik kameralarını incelediğini belirtip, amcasının hayatından endişe duyduğunu söyledi. Dün öğle saatlerinde WhatsApp üzerinden grup kurduklarını aktaran Çağdaş Polat, ‘’Gruptaki herkes mevcut konumunu paylaşarak kimin nerede arama yaptığını takip ediyoruz. Biz şu anda samanlıkta iğne arıyoruz’’ diye konuştu.

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