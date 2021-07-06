Kaybolan Alzheimer hastası kadın, 9.5 saat sonra bulundu

Saadettin AKGÜN/YENİCE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Yenice ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Fatma Mez (95), 9,5 saat sonra komşusunun bahçesinde bulundu.

Yenice ilçesi Çakırköy mevkisinde oğlu Muzaffer Mez ile birlikte yaşayan Alzheimer hastası Fatma Mez, dün saat 11.00 sıralarında evden çıktı, ancak geri dönmedi. Annesine ulaşamayan Muzaffer Mez, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, AKUT, UMKE ve AFAD arama çalışmaksı başlattı. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarla Fatma Mez, saat 20.30 sıralarında evlerine 200 metre uzaklıktaki komşusunun bahçesinde bulundu. Fatma Mez, ambulans ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı.

Çakırköy Muhtarı Sadet Aslan, “Fatma Teyze, oğlu Muzaffer ile birlikte yaşıyor. Evden çıkıp 200 metre ilerideki komşusunun bahçesine girmiş. Ekipler, kırsal alanda kendisini ararken, köylüler komşu bahçede kendisini görüp, yetkililere haber verdi” dedi.

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