Kayaşehir’de iett otobüsü yoldan çıktı(1)

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Serdar ALTINTEPE- Kayaşehir’de İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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