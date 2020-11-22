Kayaşehir’de iett otobüsü yoldan çıktı(1)

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2019 yıl sonundaki 345.4 milyar dolardan, Eylül sonunda 368.5 milyar dolara yükseldi.