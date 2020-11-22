Kayaşehir’de iett otobüsü yoldan çıktı(1)

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da sürücüsünün dur ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sırasında polis otosuna çarptı. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.
Olay, gece saatlerinde Emek ile...
Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, farklı yüz yapısıyla doğan kuzu şaşkınlık yarattı. Kuzu, 2 gün sonra öldü.
Alaşehir'in Killik Mahallesi'nde yaşayan besici Mustafa Tuzlak'a...
Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2019 yıl sonundaki 345.4 milyar dolardan, Eylül sonunda 368.5 milyar dolara yükseldi.