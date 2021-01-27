Kayan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Tuzla Mahallesi’nde meydana geldi. Burhan Akdal yönetimindeki 34 HE 4448 plakalı otomobil, iddiaya göre kaygan yolda kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, sürücünün yanında bulunan eşi Hülya Akdal hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Hülya Akdal, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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