Kayalıkta mahsur kalan 3 keçiyi jandarma kurtardı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde bir hafta önce kaybolan 3 keçi, jandarma tarafından mahsur kaldıkları 300 metre yükseklikteki kayalıktan kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Serik ilçesi Bucakköy Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Kartal (56), bir hafta önce kaybolan 3 keçisini kendi imkanlarıyla aramaya başladı. Dün akşam saatlerinde keçilerinin yoldan yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıkta olduğunu tespit eden Kartal, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları keşfin ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibine haber verdi.

Bugün hazırlıklarını tamamlayan 5 kişilik ekip, yaklaşık 2,5 saat süren operasyonla kayalıklarda mahsur kalan 3 keçiyi kurtardı. Kurtarma operasyonuna, Serik merkezde bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı’ndan 2 kişi de katıldı. Kurtarılan keçilere, jandarma tarafından su içirildi.

Jandarma ekiplerinin keçileri teslim ettiği Mehmet Kartal, “Ben bu bölgede sürekli hayvanlarımı otlatıyorum. Bu üçü sürüden ayılarak, kayboldu. Kaybolduklarını fark edince aramaya başladım. Keçilerin yerini tespit ettikten sonra jandarmaya haber verdim. Dün geldiler, yerini belirlediler. Bugün de keçilerimi kayalıklardan indirip bana teslim ettiler” dedi.

FOTOĞRAFLI