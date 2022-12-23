Kayalıklardan düşen Osman’ı ambulansa yetiştirmek isterken kaza yaptılar 

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Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)- SİİRT’te, kayalıklardan düşerek yaralanan Osman Kılıç’ı (16) otomobille ambulansa yetiştirmeye çalışan ailesi, lastik patlaması sonucu kaza yaptı. Başka araçla sağlık ekibine teslim edilip, hastaneye götürülen Kılıç’ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay, öğleden sonra Pervari ilçesine bağlı Doğanca köyü kırsalında meydana geldi. Dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Osman Kılıç’ın ailesi, 112 Acil Sağlık Merkezi’ne haber verdi. Sağlık ekibi, ambulansla Kılıç’ı almak için adrese gelirken, ailesi de zaman kaybetmemek için oğullarını otomobille yola çıkardı. Bilgili köyü yakınlarında lastiği patlayan otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Kılıç ise yoldan geçen başka araca alınarak ambulansa götürüldü. Sağlık görevlilerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan Kılıç, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Osman Kılıç’ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. (DHA)

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