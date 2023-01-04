Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi dağcı öğretmen kurtardı

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Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)- BATMAN’ın Gercüş ilçesinde 3 gündür kayalıklarda mahsur olan keçi, aynı zamanda dağcı olan beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız tarafından kurtarıldı.

Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyünde yaşayan Mehmet Aslan’ın hayvanlarını otlatırken kayalıklara çıkan keçisi, yaklaşık 150 metre yükseklikte mahsur kaldı. 3 gün boyunca kendi imkanlarıyla keçisini kurtarmaya çalışan Aslan, sonuç alamayınca arkadaşı olan beden eğitimi öğretmeni ve dağcı Yalçın Yıldız’a ve köy muhtarı İrfan Aydın’a haber verdi. Bölgeye gelen Yıldız, halatla 4 saatlik çalışmanın ardından keçiyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan keçi, Aslan’a teslim edildi.

Yalçın Yıldız, hobi olarak kayalıklara çıkıp kaya balı da topladığını belirterek, “Halatlarımı alıp köye geldim. 4 saat süren bir operasyonun ardından keçiye zarar vermeden kurtarıp sahibine teslim ettik” dedi.

Mehmet Aslan ise “Keçimizi sağ salim kurtardık. Biraz zayıflamış keçimiz ama bir sorun yok, sağlık durumu iyi” diye konuştu. (DHA)

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