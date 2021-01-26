Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, sürüden ayrılan ve kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde meydana geldi. Hayvan otlatan Mehmet Konukçu, sürüden 2 keçinin ayrıldığını ve kayalıklarda kaldığını gördü. Bir süre uğraşan Konukçu, başarısız olunca keçileri kurtarması için AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından keçiler kurtarılarak sahibine teslim edildi. Keçilerini alan Konukçu, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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