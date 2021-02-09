Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı/ Ek fotoğraflar

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Avcılar semt pazarında yoğunluk; sosyal mesafe hiçe sayıldı
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Merkez Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yoğunluk yaşandı, koronavirüs önlemleri arasındaki sosyal mesafe hiçe sayıldı. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nin bir bölümü ile...
Romanya’dan gelen yolcu otobüsünün bagajında, Terrier cinsi 23 yavru köpek ele...
Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)- ROMANYA'dan gelen yolcu otobüsünde Terrier cinsi 23 yavru köpek ele geçirildi. Romanya'dan İstanbul'a seyahat eden yolcuların bulunduğu otobüste, Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine...
Doç. Dr. Özkan:Evde ani ölümler artıyor
Hastane ve acil servislerde bulaş riskinin dışarıya göre düşük olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Özkan, “Toplu araçlar, toplu taşımalar şu anda kapalı ama toplu kahvehane ve restoranlar, bulaş riski çok fazla" dedi.
19 yaşındaki Gamze, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Samandağ ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki Gamze Cemali (19) yaşamını yitirdi, sürücü S.A. ise yaralandı. Cemali, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza, dün Samandağ...