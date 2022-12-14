Kayalıklarda mahsur kalan ineği AFAD kurtardı

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Yakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan inek, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Silvan ilçesi Kırsal Boyunlu Mahallesi’nde meydana geldi. İneğinin 90 metrelik kayalıklardaki bölgenin 20’nci metresinde mahsur kaldığını gören besici, uzun uğraşlar sonucu ineği kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, ineği halat yardımıyla 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıp sahibine teslim etti. (DHA)
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