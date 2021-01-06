Kayalığa düşen iş insanı için kurtarma seferberliği

Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan iş insanı Ahmet Azmi Zırh (64), tutunduğu kaya parçası kopunca, 5 metre yükseklikten kayalık alana düştü. 2 saatlik çalışmayla kurtarılan Zırh, hastanede tedaviye alındı.

Konacık Mahallesi’ndeki Pedasa Antik Kenti’nin üst kısmında yer alan dağlık alanda dün 8 kişilik arkadaş grubu yürüyüşe çıktı. Saat 17.00 sıralarında ise gruptaki iş insanı Ahmet Azmi Zırh, tutunduğu kaya parçasının kopması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Yaralanan Zırh için arkadaşları, kurtarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye UMKE, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Muğla 911 Arama ve Kurtarma ile AKUT ekipleri sevk edildi.

Sarp ve dağlık alan olan bölgede, 30 kişi tarafından yürütülen ve yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda Zırh, bulunduğu yerden sedyeyle alınıp, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu öğrenilen Zırh’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI