Kayakla Atlama Dünya Kupası heyecanı Almanya’da yaşanacak

ANKARA,(DHA)-Kayakla Atlama Dünya Kupası heyecanı 2022’de Almanya’da yaşanacak.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Milli takımı Kış Dünya Kupası yarışlarında boy göstermeye devam ediyor. Daha önce Rusya Nizhny ve Finlandiya Ruka’daki yarışmalarda finale kalarak tarihi bir başarı elde eden Fatih Arda İpçioğlu ile milli sporcu Muhammed İrfan Çintımar Almanya’da gerçekleşecek Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Almanya’nın Klinghental şehrinde 10-12 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşecek organizasyonda her iki sporcunun da finale kalabileceğini söyleyen Milli Takım Antrenörü Frenc Nejc,” Olimpiyatlar öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Almanya’da yine bizi zorlu rakiplerimiz bekliyor. Finali hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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