‘Kayak yapmaya gidiyorum’ diyerek evden çıkan doktordan haber alınamıyor/ Ek fotoğraflar

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Başkentli çocukların daha çok kitap okuması amacıyla kitap kampanyası başlattı. Yeni ya da az kullanılmış masal ve çocuk kitapları çocuk kulüpleri aracılığıyla vatandaşlardan toplanarak ihtiyaç sahibi okullara dağıtılacak.