Ana Sayfa Güncel Haberler ‘Kayak yapmaya gidiyorum’ diyerek evden çıkan doktordan haber alınamıyor/ Ek fotoğraflar
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Büyükşehir’den çocuklar için kitap kampanyası
Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Başkentli çocukların daha çok kitap okuması amacıyla kitap kampanyası başlattı. Yeni ya da az kullanılmış masal ve çocuk kitapları çocuk kulüpleri aracılığıyla vatandaşlardan toplanarak ihtiyaç sahibi okullara dağıtılacak.
Kayseri’de 856 nüfuslu mahalleye ‘koronavirüs’ karantinası
Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Yeşilhisar ilçesindeki 856 nüfuslu Kayadibi Mahallesi, vaka sayısındaki artış nedreniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Yeşilhisar ilçesindeki 856 nüfuslu Kayadibi...
HDP önündeki eylemde 527’nci gün; aile sayısı 201 oldu
Serhat ÖZDEMİR- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 527'nci günde de sürüyor....
Rol arkadaşına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen oyuncu Efecan Şenolsun beraat...
Halil Sadri YILMAZ/İSTANBUL,(DHA)-AYNI dizideki rol arkadaşı Elit İşcan'a karşı cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan oyuncu Efecan Şenolsun, üzerine atılı "Cinsel saldırı" ve "Hakaret" suçundan beraat...