Kayak merkezinde halay tepki çekti

Ankara İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, pek çok ülkede aşı olan kişilerin ya da hastalığı geçirmiş kişilerin bazı kısıtlamalardan muaf olmaları, bu kişilere 'aşı pasaportu' verilmesinin tartışıldığını söyledi. Aksakal, "Gidişat, aşıya ulaşabilen ülkelerin 2021 sonundan önce ya da sonu itibarıyla ülkelerine girişte hastalığın taşınmasını engelleyecek şekilde 'aşı pasaportu' talep edeceklerini gösteriyor. Türkiye de kendi toplumunu korumak için bunu uygulamak durumunda kalabilir" dedi.