Kış aylarında kayak merkezlerine ve kayak sporuna ilginin arttığını ancak dikkat edilmediğinde kayakçıların ciddi sakatlanmalar yaşayabileceğini ifade eden Prof. Dr. Haldun Orhun, kayak yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.

Okulların sömestr tatiline girmesiyle beraber kayak merkezlerine ve kayak sporuna olan alaka de artış gösteriyor. Dikkat edilmediği zaman hem amatör hem de usta kayakçıların ciddi sakatlanmalar yaşayabileceğini dile getiren Memorial Ataşehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Haldun Orhun, kayak yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Orhun, kayak sporuna meraklı olanların bu sporu daha rahat ve sakatlanmadan yapabilmeleri için ön hazırlık yapmanın önemine dikkat çekti.

KAYAĞA 2 AY ÖNCE HAZIRLANMAYA BAŞLAYIN

Kayak yapmaya başlamadan önce 2 aylık bir hazırlık sürecinden geçilmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Haldun Orhun, “Kayak sporunda alt ekstremite denilen bacak kaslarının, bel ve sırt kaslarının düzgün egzersizle güçlendirilmesi gerekiyor. Özellikle üst bacak kaslarının bu spor için çok iyi egzersize edilmesi gerekir. Kayak sporuna başlamadan 2 ay önce bu güçlendirmeler yapılmazsa, çok ciddi sakatlanmalar yaşanabiliyor” dedi.

KENDİ KAYAK AYAKKABINIZI KULLANIN

Kayak yaparken mümkün olduğunca kişinin kendi ekipmanlarını kullanımı gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Orhun, “İlk başlangıçta kayak olmasa bile kayak pabucunun satın alınması yaşanabilecek sakatlanmaların önüne geçebiliyor. Kayak pabucunun için de bulunan ve kullanan kişinin ayağına göre biçim alan poliüretan kılıf, kiralık pabuçlarda aşırır kullanmaya ve farklı ayak anatomisine bağlı deforme oluyor ve hususi durumunu kaybediyor. pabucunun iç dizaynı ayağın şeklini alamadığı için ayak, pabuç içinde gevşek olarak hareket ediyor ve özellikle ayak ve ayak bileğinde sakatlanmalara zemin hazırlayabiliyor. Kayak sporunda ilerlendikçe tüm materyallerin kişiye özel olması önemlidir” diye konuştu.

AYAKKABINIZI USTALIK DERECENİZE GÖRE BAĞLAYIN

Kullanılan kayak pabuçları kadar pabucunun kayağa bağlanmasının da önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Orhun, pabucu kayağa bağlayan sisteminin gücünün, kişinin kayak yapabilirliğiyle orantılı olarak sıkıştırılması veya gevşetilmesi gerektiğini söyledi.

Orhun, pabucunun kayağa çok sıkı bağlanması halinde düşmelerde kayağın pabucu bırakmayarak kırıklara yol açabileceğini hatırlattı. Özelikle kayağa yeni başlamış olan kişilerin daha dikkat olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Haldun Orhun, “Acemiler çok düşebildiği için gevşek ayarda bir ambalajla kayağın pabucu bırakmasının sağlanması gerekir. Bununla beraber ayak pabuca iyi oturmalıdır. pabucunun içinde ayağın ileri geri hareket etmesi ciddi sakatlanmalara sebep olabilir” ifadelerini kullandı.

UZUN SÜRE KAYAK YAPMAK RİSK OLUŞTURUYOR

Amatör kayakçıların çoğu zaman aşikar sürelerde kayak yaptıkları için zamanı geniş kullanmak istediklerini söyleyen Prof. Dr. Haldun Orhun, “Kayak sporuna sabah erken saatlerde başlayıp akşam pistler kapanana kadar kaymak sakatlanmalara zemin hazırlıyor. Sabah pistler açılır açılmaz kayağa başlanmamalıdır. Geceden kalan zemindeki buzlanmaların kısmen kaybolmasına zaman tanınmalıdır. Özellikle saat 15.00’den sonra zeminin buzlanması ve bacakların yorgunluğu sebebiyle kas kontrolünün kafi olmaması sebebiyle kayaklar muntazam tutulamaz ve düşmelerle sakatlıklar ortaya çıkar. Kayak pistlerindeki sakatlanmaların birçoğu uzun soluklu kaymalara bağlı olarak saat 15.00’dan sonra ortaya çıkar. Mümkünse kayak sporu bu saatlerden sonra yapılmamalıdır” dedi.

Ağaçlık bölgelerde zeminin yeterince ezilmediği ve bolca kar olduğundan bu bölgelere girilmemesi gerektiğini hatırlatan Haldun Orhun, bolca kar kayağı olmadığı durumlarda bu bölgelerde kaymanın ciddi riskleri bununla beraber getirebileceğini belirtti. bolca karlı alanda kayarken kayak kontrolünü sağlamanın zor olduğunu söyleyen Orhun, “Heyecan için ağaçların arasında kayarken, karın içinde görülmeyen kayağın takılmasına sebep olabilecek ağaç dalları çekince kaynağı olabilir. bolca kar olan bölgelerde kayakların kara gömülmesi durumunda beden öne doğru düşerek baş bölgesi karın için gömülebilir. Yardım edecek kimsenin bulunmadığı durumlarda kara gömülme sonucu doğrulma mümkün olamayabilir ve boğulma riskini ortaya çıkarır” diye konuştu.

YUMURTA VEYA ÇİKOLATA TÜKETİN

Zor ve enerji gerektiren bir spor olan kayaktan önce yumurta veya çikolata gibi enerji veren yiyeceklerin sabah kahvaltıda tüketilmesinin çıkarlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Orhun, enerjisi yüksek proteinli bir kahvaltıyla güne başlanın önemli olduğunu ifade etti.

Yoğun yapılan kahvaltının kayak esnasında zorlanmalara yol açabileceğini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Haldun Orhun, ““Ufak bir sırt çantası içinde su ve şekerli besinlerin olması önemlidir. kesinlikle cep telefonlarının iyi şarjda olması, bir paket kibrit veya çakmakla birlikte bekçi düdüğünün de çanta içinde olması uygun olur. Kayak pistleri dışında kayak yapmak riskleri de bununla beraber getireceği için pist dışına çıkılmamasına itina gösterilmelidir.Ufak bir sırt çantası içinde su ve şekerli besinlerin olması önemlidir. kesinlikle cep telefonlarının iyi şarjda olması, bir paket kibrit veya çakmakla birlikte bekçi düdüğünün de çanta içinde olması uygun olur. Kayak pistleri dışında kayak yapmak riskleri de bununla beraber getireceği için pist dışına çıkılmamasına itina gösterilmelidir” dedi.

KASK KULLANIMINA ÖZEN GÖSTERİN

Kişilerin kendi ekipmanlarıyla kaymaya itina göstermelerini vurgulayan Orhun, kask kullanımını ihmal etmemek gerektiğine dikkat çekti. “Düşmelere karşı kafa sarsıntılarından korunmak için kesinlikle kask kullanılmalıdır” diyen Orhun, dikkat edilmesi gerekilenleri şu şekilde sıraladı:

“Kahvaltıdan sonra 15 dakikalık egzersizlerle beden kayağa hazırlanmalıdır. Kayak sporu sabahında çok sıcak duş alınmamalıdır.Sürekli yapılan bir spor olmadığı için kayağa başlamadan kayak öğretmeninden kayma teknikleri üzerine ders alınmalıdır. Profesyonel kayakçılar gibi bantların veya hızlanarak tepelerin üstünden atlamak ciddi sakatlanmalara yol açabilir. Bu cins hareketlerden uzak durmak gerekir.Kayak esnasında alkol almak denetim yitirilmesine sebep olacağı için katiyen tüketilmemelidir. Kayarken acemi kayakçıların yaratacağı risklere karşı dikkatli olunmalıdır. Çevredeki kayakçılar devamlı gözlemlenmelidir.Uygun giysiler kullanılmazsa soğuk kaynaklı deri yanıkları gibi deri sorunları yaşanabilir. Kayaktan önce koruyucu krem ve gözlük kullanılmalıdır. Kayarken kulaklıkla müzik dinlemek çevre seslerin duyulmasını engellediği için kulaklıkla müzik dinlenecekse tek kulak boşta bırakılmalıdır. amatör kayakçılar çok sık düşmüş olduğu için en çok kuyruk sokumu kırığı yaşanmaktadır. Bu cins yaralanmalara karşı koruyucu kıyafetin standartlara uygun olmasına itina gösterilmelidir. Her hangi bir sakatlanma çabucak pabuç zorlayarak çıkarılmamalıdır. muhtemel kırıkların daha ciddi bir hale gelmemesi için kayak ile pabuç arasında bağ ayrılıp yaralı sırt üstü yatırıldıktan sonra ilk yardım ekibine haber verilmelidir. “