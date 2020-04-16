Türkiye Kayak Federasyonu, 2019-2020 yarışma sezonunu tamamladı. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yarışma sezonunu Fair-Play çerçevesinde başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirterek sezon değerlendirmesinde bulundu.

Ali Oto, düzenlenen turnuvalar hakkında, “2019-2020 sezonunda Alp Disiplini kayak, kayaklı koşu ve snowboard branşlarımızda yurdumuzun dört bir yanında yer alan kayak merkezlerimizde toplam 27 ulusal ve uluslararası yarışma düzenledik. Düzenlediğimiz 23 yarışma faaliyetine 40 ilimizden yaklaşık 4000’e yakın sporcumuz katılmış ve başarılı olabilmek için ter dökmüştür. Toplamda 39 yurtiçi ve 26 yurtdışı kampı olmak üzere 65 kamp düzenledik. Sporcularımız 154 organizasyonda boy gösterdi. 26 yurtiçi müsabakasında ter döken sporcular, 128 uluslararası yarışmada da kürsü için yarıştılar. Federasyonumuz 2019-2020 sezonunda kamplar, yarışmalar, toplantılar, kurslar ve seminerlerden oluşan yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği toplam 155 faaliyet düzenlemiştir” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınıyla ilgili Ali Oto, “Malumlarınız olduğu üzere tüm dünyayı olumsuz olarak etkileyen ve insan sağlığını tehdit eden, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları dahil dünya genelinde birçok önemli spor faaliyetlerinin iptaline ve/veya ertelenmesine sebep olan koronavirüs, ülkemizde de hayatı durma noktasına getirmiştir. Federasyonumuz, sporcularımızın ve diğer katılımcılarımızın sağlıklarını korumak adına Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler çerçevesinde 2019-2020 sezonu sonunda Alp Disiplini ve Snowboard Türkiye Şampiyonası ile diğer birkaç faaliyetimizi üzülerek iptal etmek durumunda kaldık. Öncelikli hedefimiz olan Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarına hazırlığımız tam gaz devam etmektedir. Bu kapsamda branşlarımızda olimpik havuz kadrolarımız oluşturulmuş ve yerli ve yabancı antrenörlerimiz eşliğinde sporcularımızın olimpiyatlara en fazla sayıda katılım sağlaması ve daha başarılı sonuçlar elde edebilmesi için kamp ve yarışma programları kesintisiz uygulanmış ve inşallah dünyada ve ülkemizde virüsten kaynaklı olağanüstü durumun düzelmesine müteakiben milli takımlarımız çalışmalarına yeniden tam gaz devam edecektir” dedi.