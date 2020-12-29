Kaya tuzundan hediyelik eşyalara yoğun ilgi

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR’de Erdal Bayram (33), ocaktan çıkardığı kaya tuzu ile hediyelik eşya, lamba ve sabun yapıyor. Ürünlerini çeşitli şehirlere gönderdiğini belirten Bayram, yurt dışından da talep geldiğini söyledi.

Mucur ilçesine bağlı Tepesidelik köyünde kaya tuzu atölyesi işleten Erdal Bayram, ocaktan çıkardığı kaya tuzlarıyla çeşitli hediyelik eşyalar ve sabun yapıyor. Ayda ortalama 8 bin tuz lambası ve 35 bin sabun ürettiğini belirten Bayram, ürünlerini başta İstanbul olmak üzere birçok kente gönderdiğini söyledi. Tuz lambalarının üretim sürecinde 4 aşamadan geçtiğini belirten Bayram, “Tuz, ocaktan çıkarılıp kamyonetle atölyeye getiriliyor. Burada öncelikle gelen ürünleri ebatlandırıyoruz. Büyük kesme makinelerimiz ile ölçülendirme yapıyoruz. Sonra da tornada dilediğimiz gibi şekillendirme yapıyoruz. Yaklaşık 18 çeşit modelimiz var. Ülke içerisinde yoğun bir satışımız vardı, son 2 yıldır Türkiye dışından da talep almaya başladık. Kırşehir’in tuzu yavaş yavaş meşhur olmaya başladı” dedi.

Kaya tuzundan elde edilen ürünlerin hem hediyelik eşya olarak kullanıldığını hem de insan sağlığı açısından faydalı olduğunu anlatan Bayram, “Biz tuz lambasının içine ampul yerleştiriyoruz. Amaç tuzu ısıtmadır. Isınan tuz havaya negatif yön yayıyor. Negatif yön astım, bronşit, nefes alma gibi rahatsızlığı olan insanlara bir yardımcı tedavi olarak kullanılıyor. Odanın fazla rutubeti varsa onu alıyor. Dolayısıyla insanlar daha rahat nefes alıp veriyor. Uyku düzensizliği, baş ağrısı gibi hastalıklara çok iyi geliyor. Aynı zamanda güzel bir hediyelik eşya” diye konuştu.

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