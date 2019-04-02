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2 Nisan 2019
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Kaya mezarları
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Kaya mezarlarında tarihi ayıp

Editör Editör

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Muğla’nın Ula ilçesinin doğal güzellikleri, denizi ve dünyaca ünlü Kadın Azmağı ile ön plana çıkan Akyaka Mahallesi’ndeki M.Ö. 4’üncü yüzyıla ait olan ve İyon düzeninde yapılan kaya mezarlarının hali yürek burkuyor.

Ziyaretçiler etrafı çöplüğe dönen tarihi mezarlardaki çatlaklara da dikkati çekip, bir an önce önlem alınmasını istedi.

İtalya’da doğarak 25 ülkeye yayılan Cittaslow ağının (sakin şehir) 166 üyesinden biri olan Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi, kaya mezarlarıyla ilgi odağı oluyor. Kadın Azmağı kıyısında yer alan Karia bölgesindeki kaya mezarları, yabancı turistlerin olduğu kadar yerli turistlerin de akınına uğruyor. Ancak turistik bölgede olan kaya mezarlarının çevresinde biriken çöpler, tepkilere neden oluyor. Kaya mezarlarını ziyaret eden ve otomobilleri ile önünden geçerken fotoğraf çektirmek için duranlar, etrafta biriken çöpleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yaklaşık 2 bin 500 yıllık antik İdyma Kenti’ne ev sahipliği yapan Akyaka’daki kaya mezarlarındaki çatlaklar da dikkati çekiyor.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, “Mezarların zamana ve doğa koşullarına yenilip, zarar görmemesi için biran önce proje çalışması yapılması gerekiyor. O bölge tarih açısından büyük öneme sahip. Bunun kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Kendini bilmez kişilere sesleniyorum. Oraya çöp atmak nedir” dedi.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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