Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

Genellikle ihmal edilen göz seğirmesinin ileride ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hayrullah Karaağaç, “Göz seğirmesinin kesin sebebi bilinmese de yapılan birçok araştırma yorgunluğun, stresin, göz yorgunluğunun, uzun süre bilgisayar ekranı kullanmanın, sigara kullanımı ve aşırı kafein tüketiminin göz seğirmesini tetikleyebileceğini göstermektedir” dedi.