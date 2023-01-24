Kavşaktaki kazada otomobilin motor kısmı yola fırladı: 3 yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde kavşağa kontrolsüz giren otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobilin motor kısmı yola fırladı.

Kaza saat 17.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzeri Çitli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Bilecik’in Bozüyük ilçesinden Bursa istikametine seyir halinde olan Aydın Şimşek (45) yönetimindeki 34 CNH 986 plakalı otomobil, Çitli Mahallesi’ne girmek için kavşaktan kontrolsüz dönüş yapan Muhittin Akcan (53) yönetimindeki 16 KEN 32 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle Muhittin Akcan’ın otomobilinin motor kısmı yola fırlarken, diğer otomobil de şarampole yuvarlandı. Kazada Muhittin Akcan, Aydın Şimşek ve Şimşek’in otomobilinde bulunan Tarık Öktem (45) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Muhittin Akcan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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