Kaza, saat 02.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi’nde meydana geldi. Ömer S. (18) yönetimindeki 16 AAF 083 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı üzerinden gelen 41 JA 366 plakalı otomobil ile ışıklı kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden Ömer S. ile yanındaki Polat Ç. (18) ve diğer araçta bulunan Barış K. (29) yaralandı. 41 JA 366 plakalı otomobilin sürücüsü kaçarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Polis, kaçak sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.