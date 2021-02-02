Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Salim Dervişoğlu Caddesi Kullar kavşağında meydana geldi. Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır yönetimindeki 34 HB 0834 plakalı otomobil ile Burak Koçburaner yönetimindeki 41 GB 787 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, Burak Koçburaner’in aracında bulunan Didem K. yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla Didem K., Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, kazadan yaralanmadan kurtulan sürücülerin ifadelerini alarak, soruşturma başlattı.

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