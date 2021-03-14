Kavşakta 3 araç çarpıştı: 2 yaralı

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA) – KARABÜK’te köprü girişindeki kavşakta 3 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden alkollü olduğu anlaşılan Metin E.’nin ehliyetine el konuldu.

Kaza Karabük 5000 Evler Mahallesi ile Safranbolu ilçesini birbirine bağlayan Kanyon Köprü girişinde meydana geldi. Köprü girişindeki 136’nci Sokak üzerinden gelen Metin E. yönetimindeki 78 DG 097 plakalı otomobil, köprü üzerinden Safranbolu yönüne giden Süleyman D. yönetimindeki 78 SU 881 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 78 SU 881 plakalı otomobil, önce aydınlatma direğine daha sonra köprü üzerinde 5000 Evler Mahallesi yönüne giden Serdar A. idaresindeki 60 NG 001 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazada yaralanan 78 SU 881 plakalı araç sürücüsü Süleyman D. ve yanındaki Burak A., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerinde sürücülere yaptığı alkol kontrolünde, 78 DG 097 plakalı otomobilin sürücüsü Metin E.’nin 0.83 promil alkollü olduğu belirlendi. Metin E.’nin ehliyetine el konularak adli para cezası uygulandı. Alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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