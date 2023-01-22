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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit Körfez Mahallesi’ndeki Akçakocabey Köprülü Kavşağı’nın altında meydana geldi. Bağdat Caddesi yönünden gelen Hakan K. idaresindeki 26 FP 504 plakalı otomobil, D-100 Karayolu’ndan yan yola giren Fahrettin E. idaresindeki 41 PD 175 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 41 PD 175 plakalı araçta bulunan Berra K., Fatma E., Aysel E. ve Tenzile K.’nin yaralandığı belirlendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, araçların sürücülerini ifadelerini almak için karakola götürdü.

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