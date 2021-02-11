Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)-MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında İzmir – Ankara Karayolu Çepnidere Kavşağı’nda meydana geldi. Turgutlu’dan İzmir yönüne seyir halinde olan Gökhan Özduman’ın (31) kullandığı 45 ABM 051 plakalı otomobil ile yan yoldan kavşağa giriş yapmak isteyen Nevzat Güven’in kullandığı 45 ST 020 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Özduman’ın kullandığı otomobil yoldan çıkıp, refüje çarpıp, takla attı. Kazada 2 otomobilin sürücüleri ile beraberlerinde bulunan Selami El Salim, Abdurrahman El Salim ve Bekir Şıhlar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gökhan Özduman ile Selami El Salim’in sağlık durumlarının ağır olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Karayolunun İzmir yönünde trafik kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlandı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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