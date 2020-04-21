İktidar ile son yerel seçimde özellikle büyük şehirlerde başarılı olan CHP arasında “kişilik” savaşı bitmek bilmiyor.

CHP’li belediyelerin virüs salgınından zarar görenlere yönelik başlattığı yardım kampanyası iktidar tarafından durduruldu, başkanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Yine bir CHP’li belediyenin hastane kurma girişimi de iktidarın tepkisiyle karşılaştı.

Kanal İstanbul projesi konusunda yapılan tartışmaları da hatırlıyoruz.

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Bu kavgaları, tartışmaları bitirmenin tek bir yolu var:

Genel ve yerel seçimleri bir yıl arayla değil aynı tarihte yapmak.

Böylece, bir parti seçimde büyük ihtimalle hem iktidarı hem yerel yönetimleri kazanır ve yetki tartışmasına girmeden uyum içinde çalışır.

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Tabii, şu eleştiri yapılabilir:

Batı demokrasilerinde genel ve yerel seçimler aynı tarihte olmaz.

Seçmenin iktidarı sürekli biçimde denetleyebilmesi ve gerek duyduğunda yerel seçimde onu cezalandırabilmesi için iki seçim ayrı tarihlerde yapılır.

Yani, genel ve yerel seçimleri bir arada yapmak çağdaş demokrasinin kurallarını, geleneklerini çiğnemek anlamına gelir.

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Haklı bir eleştiridir bu.

Ama ne yapalım ki ideal olan pratikte istenen sonucu vermiyor bizim ülkemizde.

O halde belli bir demokratik olgunluğa ulaşıncaya kadar iki seçimi bir arada yapmak en akıllıca yol gibi görünüyor.