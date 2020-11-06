Örnek alın politikacılar,bürokratlar,yerel belediye başkanları;Depremde kurtarma işinde çalışanları.Elleri ile eşeleye eşeleye can kurtarıyorlar.İnsanlara hayat veriyorlar.Mutlulukları yüzlerinden okunuyor..





Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yetmiş bir yaşında.

Hiç yorulmak bilmiyor.

Enerji dolu.

Gece geç saatlere kadar çalışıyor.

Sabah mesaisi saat beşte başlıyor.

Bir tek koruması var.

Yürüyerek dolaşıyor.

Dert dinliyor.

Belediye binasına gidiyor.

Kadir Başkan halka hizmet heyecanı içerisinde.

Ama çalışma arkadaşlarının çoğu öyle değil.

Daire Başkanları dallarında uzmanlaş kişi değil.

Heyecanları yok.

Çoğu emekli.

Dinlenseler iyi olur.

Kadir Başkana kendisi gibi heyecanlı takım arkadaşları lazım.

Yerel yönetimler çok önemlidir.

Kalkınma yerel yönetimlerle başlar.



Deprem kurtarma işinde çalışanlar Türkiye’nin dört bir yerinden geliyor.

Enkaz altında kalanları kurtarmak için çaba sarf ediyor.

Memleket ayırımı yapmıyorlar.

Her kurtardıkları hayat mutlu ediyor.

Soruyorum iktidara depremzedelerin yarasına merhem olacak toplanan para nerede?

Niye cevaplamıyorsun?



Siyasiler,bürokratlar,belediyeler ve tüm halk el ele verin ülkeyi çökmekten kurtarın.

Bu ülkeyi batmaktan kanları canları ile ödeyen şehitlerimizden utanın.

El ele verin.

Kavgayı bırakın.