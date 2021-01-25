Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan bölüm başkanı öldü (2) / Ek fotoğraflar

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ’ta kar yağışı, bir taraftan büyük çile olurken bir taraftan da gençlerin eğlencesine dönüştü. Gençlerin karda yüzdüğü anlar, görenleri güldürdü. Muş'ta etkili olan yoğun...