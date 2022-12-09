Kavgada tornavida ile ölüme haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezası

- Reklam -

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, iki grup arasında çıkan ‘laf atma’ kavgasında başına aldığı ‘tornavida’ darbesiyle hayatını kaybeden Ahmet Çamlı’nın (29) ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Burak Eroğlu (20), haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezasına çarpıtıldı. Tutuksuz sanıklar, anne ve babası ile arkadaşı ise beraat etti.

Olay, geçen yıl 30 Ekim tarihinde Melikgazi ilçesi Belsin Selimiye Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla yolda yürüyen Ahmet Çamlı ile karşıdan arkadaşı ve kardeşiyle gelen Burak Eroğlu arasında laf atma nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Burak Eroğlu, tornavida ile Ahmet Çamlı’nın başına vurarak ağır yaraladı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Çamlı, 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay sonrası Burak Eroğlu ile kavgaya karışan anne ve babasının da olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Eroğlu tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Burak Eroğlu ile tutuksuz yargılanan annesi H.E. ve babası S.E. ile ölen Ahmet Çamlı’nın şikayetçi yakınları hazır bulundu. Duruşma savcısı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanık Burak Eroğlu ile annesi H.E.’nin, ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapise, sanığın arkadaşı M.K. ile babası S.E.’nin ise delil yetersizliğinden aynı suçtan beraatlerine karar verilmesini istedi. Savcı, ayrıca sanığın tutuksuz yargılanan annesi H.E.’nin de tutuklanmasını talep etti.

Mütalaaya karşı son sözleri sorulan sanık Burak Eroğlu, “Annemin hiçbir suçu yoktur. Eylemi ben de gerçekleştirmedim. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Sanığın annesi H.E. ise “Hiçbir şekilde suçlamayı kabul etmiyorum. Olay yerine baltayı onlar getirdi. Suç bana döndü. Suçsuzum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Eroğlu’nu ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında ‘tahrik’ indirimi uygulayarak cezasını 18 yıla düşürdü. Heyet, diğer sanıkların ise beraatlerine hükmetti. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -