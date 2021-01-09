Kavgada bıçaklandı; Yaralı olduğunun farkına berberde tıraş olurken vardı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da çıkan kavgada bıçaklanan iki kişi berbere gitti. Bıçaklananlardan biri yaralı olduğunun farkına sırtında sıcaklık hissetmesiyle vardı. Yaralılar berbere çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. Bir berber dükkanında yaralı olduğu ihbarı üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ve 112 ekipleri harekete geçti. Sevk edilen ekipler Recep Halil K.’nın sırtından, yanındaki Tahir K.’nin ise, sol elinden bıçakla yaralı olduğunu tespit etti. İki yaralı ambulanslarla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polise yakındaki bir yerde 5 kişi ile tartışarak kavga ettiklerini anlattılar. Polis, bu kişileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

Berber Hasan Bozkurt, daha önceden tanımadığı iki kişinin tıraş olmak üzere işyerine geldiğini anlattı. Bozkurt, “Gelen iki arkadaştan biri ‘Sırtımda sıcaklık hissettim’ deyince arkadaşımız üzerindeki elbiseyi sıyırarak kontrol etti. Sırtında kan vardı. İnsanlık görevimizi yaparak ambulansı aradık. Bir yaralama vardı. O arada polis geldi. Ne olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok.” dedi.

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