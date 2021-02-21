Kavgada başına aldığı darbe ile yaralandı

Ev içi kirleticilerin çocuklarda astımı tetiklediğini söyleyen Doç. Dr. Nacaroğlu, “Pandemi döneminde çocuklar günün büyük bir kısmını kapalı ortamda geçiriyor. Bu nedenle astımı olan çocuk hastalarda iç ortam koşulları daha da önemli hale geldi. Astımlı çocuğun izleminde, ataklarının ve astım bulgularının önlenmesi için çok çeşitli olabilen bu tetikleyici hava kirleticilerinin ve irritanların belirlenmesi; ayrıca maruziyetin önlenmesi çok önemlidir” dedi.