Kavga sırasında sürücü düştü, otomobil duvara çarptı

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Abdulselam UĞUR- Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)- BURSA’da, ara sokakta hareket halindeki otomobilde çıkan kavgada, yolcu konumundaki kişi araçtan inip diğer tarafa geçerek kapıyı açınca akrabası olan sürücü yola düştü. Tarafların kavgası yerde sürerken, yaklaşık 20 metre ilerleyen otomobil, bir evin duvarına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Hasırcı Sokak’tan, Hafize Sokak yönüne giden otomobilin sürücüsü ile yanındaki akrabası arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araçtaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir süre sonra akrabası araçtan inip, diğer tarafa geçerek sürücü ile kavgayı sürdürdü. Bu sırada sürücü, kapısı açılan araçtan düştü. İki akraba yerde tekme- tokat kavgaya devam ederken, otomobil ise yaklaşık 20 metre sonra ilerledikten sonra bir evin duvarına çarparak durdu. Binanın doğal gaz borusu zarar görürken, sürücü kaçan akrabasının peşine düştü. Sürücü, bir süre sonra aracının yanına geri döndü. Yaşananlar, sokaktaki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarafların ve otomobilin çarptığı evin sahibinin şikayetçi olmadığını söyleyen Emek Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Naci Özbay, “İki akraba genç otomobilin içerisinde kavga ediyorlar. Hasırcı Sokak’ta bunlar dışarı çıkıyorlar, araba boşta kalıyor. Dışarıda kavga yaparken duvara vuruyor. Kazadan sonra o gencin ağabeyi geliyor, ‘Tamam ben zararınız neyse ödeyeceğim’ diyor. Ama iddiaya göre gençlerin aşırı alkollü olduğu söyleniyor. Olay bundan ibaret. Sadece evde ufak bir hasar oluştu. Onu da zaten telafi edeceklermiş. Mahallenin gençleri. Ev sahibi de şikayetçi olmayacakmış zararı karşılanacağı için” dedi. (DHA)

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