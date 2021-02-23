Kavanoza gizlediği uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (DHA)- ESKİŞEHİR’de 2 kişiye uyuşturucu satmaya çalışan bir şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kavanoz içerisine gizlenmiş 18,17 gram esrar ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli, Çankaya Mahallesi’nde 2 kişiye uyuşturucu satmaya çalıştığı sırada yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada, kavanoz içerisine gizlenmiş 18,17 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 kişi hakkında ise ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan adli soruşturma başlatıldı.

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