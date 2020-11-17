Katil zanlısını özel ekip yakaladı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN’da 3 gün önce evinde arkadaşlarıyla alkol aldıkları sırada çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen Bekir Erdoğan’ın (26) katil zanlısı Cihan Tavukçu (25), polisin kurduğu özel ekip tarafından saklandığı evde yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan Tavukça tutuklandı.

Karaman’da geçen cumartesi günü Bekir Erdoğan, birlikte alkol aldığı Cihan Tavukçu tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olay anında evde Ceyhun Demir, Ramazan Tavukçu, Mehmet Ata Atacan ve Cihan Tavukçu’nun olduğunu belirledi.

Ceyhun Demir, Ramazan Tavukçu, Mehmet Ata Atacan olayın hemen ardından polis tarafından yakalanırken, Cihan Tavukçu ise kaçtı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceyhun Demir, Ramazan Tavukçu, Mehmet Ata Atacan tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Bekir Erdoğan’a bıçağı sapladığı tespit edilen Cihan Tavukçu’nun yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü’nde özel ekip kuruldu. Özel ekip 200 saatten fazla güvenlik ve mobese kamerasını inceledi. Cihan Tavukçu’nun imaret Mahallesi’nde bir evde gizlendiğini belirleyen ekipler, dün gece adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Bekir Erdoğan’ın katil zanlısı Cihan Tavukçu gözaltına alındı. İfadesi tamamlanan Tavukçu bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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