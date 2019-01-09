Ankara’da 3 yıl önce evinde ölü bulunan ve oğlunun isteği üzerine cesedi mezardan çıkartılan Şehriban Tokuştepe’nin (67), boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay günü Şehriban Tokuştepe’nin oğlu Batuhan Çobancık’ı (34) arayarak, “Annene ulaşamıyorum, evi kontrol et” diyen Doğan Sevilgen (35) ise cinayet zanlısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Olay, 14 Aralık 2015 tarihinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

Yenimahalle ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 520. Sokak’ta ikamet eden Şehriban Tokuştepe tek başına yaşamış olduğu evinde ölü bulundu. İddiaya göre, Şehriban Tokuştepe’nin oğlu Batuhan Çobancık’ı arayan Doğan Sevilgen, ‘annenden haber alamıyorum, evi denetim et’ demesi üzerine Çobancık, Sevilgen’e ‘git eve sen bak’ dedi.

Çabucak sonrasında polisi arayan Doğan Sevilgen, ‘arkadaşının, annesinden haber alamadığını ve eve gidip çilingirle kapıyı açacağını’ beyan etmiş olduğu öğrenildi. Kapıyı katiyen açmaması konusunda Sevilgen’i uyararak çabucak adrese gelen polis ekipleri, uyarılara aldırış etmeden eve giren Doğan Sevilgen’i ve Tokuştepe’nin banyodaki cesedini buldu. Cenaze üstünde incelemede bulunan belediye tabibi, ölümün olağan olduğunu belirterek dosyayı kapattı. Tokuştepe’nin cenazesi aynı gün içinde Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

MEZAR AÇILDI CESET TEKRAR İNCELENDİ

Annesinin olağan yollarla öldüğüne inanmayan Orhan Pala (48), Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak kabrin açılmasını talep etti. Kabrinden çıkarılan cenaze, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan araştırmalarda Tokuştepe’nin boğularak öldürülmüş olduğu tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu’nun raporuna istinaden çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, kayıtlara faili bilinmeyen olarak geçen olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu.

YALAN İFADELER ZANLIYI ELE VERDİ

Tekrar olay yerinde araştırmalarda bulunan ekipler, olay günü polis tarafından ‘çilingirle kapıyı açma, bizi bekle’ ikazlarına aldırış etmeden eve giren ve arkadaşını arayarak ‘annenden haber alamıyorum, nerede’ diye soran Doğan Sevilgen’in üstünde yoğunlaştı.

Sevilgen, özel ekip tarafından 6 Ocak 2019 tarihinde gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüphelinin, olay günü polise verdiği ifadeleri karşılaştıran ekipler, Sevilgen’in çok sayıda farklı beyanda bulunduğunu ve bunların komple yalan olduğunu görüntüleriyle beraber kanıtladı. bütün bunlara rağmen atılı suçları kabul etmeyen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ölü bulunmuş olduğu evde tek başına yaşamış olduğu öğrenilen Şehriban Tokuştepe’nin daha önce 3 evlilik yapmış olduğu ve son evlendiği Bedirhan Tokuştepe’nin yaşamını kaybetmiş olduğu öğrenildi.

TOZLU RAFLARDAKİ DOSYALAR TEK TEK İNCELENİYOR

Tozlu raflardaki dosyaları indirip tek tek inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü emniyet Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel ekip, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.