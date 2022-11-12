Kate Winslet, hasta kızı olan annenin enerji faturaları için 17 bin pound bağışladı

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İNGİLTERE, (DHA) – Titanik filmiyle ünlenen İngiliz film yıldızı Kate Winslet, 12 yaşında cerebral palsy hastası kızı olan annenin açtığı bağış kampanyasına 17 bin pound bağış yaptı. Anne, bağış kampanyasında enerji krizi sebebiyle gelecek yıl faturalarının yükseleceği konusunda uyarıldığını ve tutarın 17 bin pound olduğunu belirtmişti.

Clackmannanshire Belediyesi yetkilileri enerji faturalarının gelecek yıl 6.500’den 17 bin pounda yükselebileceği konusunda cerebral palsy hastası kızı olan Carolynne Hunter’ı (49) uyarınca, çaresiz anne kızının yaşam destek ünitesi için gerekli elektrik dahil tüm faturaları ödeyebilmek için internet üzerinden bağış kampanyası başlattı. Ünlü film yıldızı Kate Winslet, annenin açtığı bağış kampanyasına gelecek yılki faturalarının toplam tutarı olan 17 bin pound bağış yaptı.

İngiliz medya organı Daily Mail’e açıklama yapan anne, bağışı öğrenince göz yaşlarına boğulduğunu ve inanamadığını belirtti. Hunter, belediyeye ait evde 4 çocuğuyla birlikte yaşadığını ve bu yıl toplamda 6500 poundluk elektrik ve doğal gaz faturası ödediğini belirtti. Ancak yetkililerinin enerji krizi sebebiyle kendisini uyardığını ve gelecek yıl faturalarının 17 bin pounda yükseleceğini öğrenince bağış kampanyasını başlattığını ifade etti. Anne Hunter, cerebral palsy hastası kızının yaşam destek ünitesi için elektriğe ihtiyacı olduğunu, ayrıca evi sıcak tutmak için sürekli doğal gaz kullanmak zorunda olduğunu vurguladı.

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