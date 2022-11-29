Katar’da heyecan doruklarda…

- Reklam -

Katar ile Ekvador arasında oynanan açılış karşılaşmasıyla start alan FIFA 2022 Dünya Kupası’nda heyecan dozajı giderek artıyor. Birçok yönden ilklere imza atan dev turnuva, daha ilk tur maçlarının ardından sürpriz sonuçlarla hafızalara kazınmaya başladı.

Turnuvanın tarihinde ilk kez yaz sezonunun dışında, ülke futbol liglerinin durdurularak organize edildiği dev futbol şöleni tam anlamıyla bir heyecan fırtınası şeklinde geçiyor.

Her takım gücü doğrultusunda sahaya bir karakter koyduğunu gözlemliyoruz oynanan maçlarda. Tabi henüz takımlar ikinci tur maçlarını geride bıraktı. Üçüncü maçlar sonucunda ortaya nasıl bir tablonun çıkacağını bilemiyoruz. Çünkü her takımın her takımı yenebilecek durumda olduğu ortada.

- Reklam -

Kim derdi ki 36 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Arjantin, Suudi Arabistan önünde sansasyonel bir yenilgi alacak. Ya da Japonya Alman panzerini devirip yerle bir edecek. Hem de bu iki takım, aldıkları galibiyeti geriden gelerek elde etti.

Doğrusunu söylemek gerekirse, ben bu turnuvada daha pek çok sürprizle karşılaşacağımız düşünüyorum. Buradan hareketle, final karşılaşmasında, kimsenin tahmin etmediği iki takımı izlersek şaşırmamalıyız diyorum.

Son 16 turuna kalmayı ilk garantileyen ülke Fransa oldu. Futbol otoriteleri, ‘Horozlar’ı büyük favori olarak gösteriyor. Ben bu görüşte değilim. Fransa’nın yarı final dahi oynamasını zor görüyorum.

Ev sahibi Katar ikinci maçların ardından, ilk elenen takım oldu. Belki şaşırtıcı bir sonuç değil. Ancak, böyle daha ikinci maçta ev sahibi olarak havlu atacaklarını da düşünmüyordum. Yalnız bir şeyin altını çizmek gerek. Gazeteci arkadaşlarımla kurduğum diyaloglar ve izlediklerim doğrultusunda, Katar’ın şu ana kadar organizasyonu başarıyla sürdüğünü söyleyebilirim.

Dünya şampiyonası öncesinde çok göze batacağı öngörülmeyen Ekvador gerçekten başarılı bir performans sergiliyor. Tabi bu performansın mimarı da hepimizin yakından tanıdığı bir isim; Enner Valencia.

Fenerbahçe’nin de en büyük gol silahı olan Valencia A Grubu’ndaki ilk maçta Katar’a attığı iki golle müthiş bir başlangıç yaptı. İkinci maçta Hollanda’yı da boş geçmeyen Valencia turnuvanın gol kralı olursa kimse şaşırmamalı.

Fenerbahçe’nin bu sezon öne çıkan performansında tartışmasız önemli bir katkı sağlayan Valencia 33 yaşında değil de, şöyle bir 25-26 yaşlarında olsaydı bu turnuva sonrasında fiyatı astronomik rakamlara ulaşırdı.

Evet bakalım Katar’daki futbol şöleni önümüzdeki günlerde bize neler izletecek merakla bekliyoruz.

Kalın sağlıcakla…