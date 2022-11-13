Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda müzik şöleni

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Mesut IŞIK / İSTANBUL, (DHA) – Dünyaca ünlü sanatçılar Diplo, Kizz Daniel, Nora Fatehi, Trinidad Cardona ve Calvin Harris, FIFA Sound kadrosunun bir parçası olarak Katar 2022 FIFA Fan Festival ana sahnesinde sahne alacak. 22 Kasım’da Diplo (ABD), 23 Kasım’da Kizz Daniel (Nijerya), 29 Kasım’da Nora Fatehi (Kanada), 1 Aralık’ta Trinidad Cardona (ABD) ve 10 Aralık’ta Calvin Harris (İskoçya). Doha’daki Al Bidda Park’taki turnuvanın 29 günü boyunca FIFA Taraftar Festivali’nde performanslarını sergileyecek.

FIFA Taraftar Festivali, gerçek bir festival ortamında müzik, eğlence, yerel kültür, yemek, oyunlar ve yaşam tarzının en iyilerini deneyimlerken, futbola olan ortak tutkularını kutlamak için taraftarlara yeni yollar sağlayacak. FIFA’nın Eğlence Yöneticisi RedOne, “Güzel oyunu kutlamak ve gerçekten heyecan verici bir atmosfer yaratmak için dünyanın en büyük sanatçılarından bazılarını Doha’da bir sahnede bir araya getirmeyi dört gözle bekliyoruz. Bu sanatçılar farklı geçmişlere ve müzik türlerine sahip olsalar da, hayranlarımız gibi ortak bir müzik ve futbol tutkusuyla birbirlerine bağlılar. FIFA Taraftar Festivali’nde her tür hayran için bir şeyler olacak ve bizi bekleyenler için heyecanlıyız” diye konuştu.

Bu performanslar, FIFA tarafından 2021’de tanıtılan ve futbol taraftarları, müzik tutkunları, oyuncular, sanatçılar ve sanatçılar arasında daha yenilikçi ve anlamlı bağlantılar oluşturmak için dünyanın en büyük iki tutkusunu (futbol ve müzik) bir araya getiren bir eğlence stratejisi olan FIFA Sound’un bir uzantısıdır. FIFA Sound, bu iki evrensel dil arasında anlamlı bağlantılar kuran girişimlere öncülük ederek, ortak tutkular tarafından yönlendirilen benzersiz deneyimler yaratır.

FIFA TARAFTAR FESTİVALİ

Eylül ayında FIFA, FIFA Taraftar Festivali adı verilen gelecekteki FIFA Dünya Kupası ve FIFA Kadınlar Dünya Kupası etkinliklerinde hayranlar için yeniden tasarlanmış bir hayran destinasyonu ve yerinde eğlence deneyimini tanıttı. Doha’daki Al Bidda Park’ta düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Katar ile başlayan bu çok boyutlu, kapsayıcı etkinlik, müzik, eğlence, yerel kültür, yemek, oyunlar ve eğlencenin en iyilerini deneyimlerken taraftarların futbola olan ortak tutkularını kutlamaları için yeni yollar sağlayacak. gerçek bir festival ortamında yaşam tarzı sunuyor.

DOHA’NIN AL BIDDA PARKI’NIN ÖTESİNDE

Katar ayrıca, bu yılki FIFA Dünya Kupası sırasında çok çeşitli kültürel ve eğlence seçeneklerine ev sahipliği yapacak ve 90’dan fazla özel etkinlik düzenlenecek. Doha Corniche, her gün 70.000’den fazla hayrana ev sahipliği yapma kapasitesiyle 6 km’lik güzergahı boyunca gezici performanslar, kültürel etkinlikler, yiyecek-içecek tezgahları ve perakende satış mağazaları ile en büyük hayran destinasyonlarından biri olacak. Diğer etkinlikler arasında, Katar 2022 Resmi Müziği, Katarlı besteci Wael Binali ve Katar Filarmoni Orkestrası’ndan müziklerin yer alacağı, dünyanın en büyük su ve piroteknik gösterilerinden biri olan günlük “Katar’a Hoş Geldiniz” gösterisi yer alacak. Ras Abou Aboud 974 Beach Club, Lusail South Promenade’deki Hayya Fan Zone ve MDL Beast dans müziği tarafından Arcadia Spectacular ve ARAVIA gibi Al Maha Island Lusail’deki tema parkı gezileri ve diğer cazibe merkezleri de hayranlara açık olacak festivaller. Last-Mile Kültürel Aktivasyonları ayrıca 21 lokasyonda 6.000’den fazla performans içerecek ve stadyumlara gidenler için eğlence sunacak.

(FOTOĞRAFLI)