Katar petrolü, gazı ve parası olsa da demokrasinin ve şeffaflığın olmadığı bir ekonomi, bir şeyhin devleti, bu nedenle de yaptığı iş ve eylemlerde kimseye hesap verme zorunluluğu olmayan bir yönetim. Tabiri caizse şeyhin emirliği babasının çiftliği gibi yönetmesinde herhangi bir hukuki engel, yahut da beis yok.

Son zamanlarda Türkiye ve Katar arasında Türkiye’nin satıcı Katar’ın ise alıcı konumunda olduğu dikkat çekici bir ilişki, tabiri caizse bir Katar satar ilişkisi kurulmuş bulunuyor.

Oysa Türkiye Cumhuriyeti devleti kimsenin babasının çiftliği değil, Türk milletinin egemenliği temelinde kurulmuş; her bir vatandaşın ortak ve eşit olduğu bir devlet. Bu devletin gelirleri bu milletin ödediği vergilerden, bu milletin paydaşı olduğu menkul ve gayrimenkul hakların satışından elde edilmektedir. Bu yüzden de bu ülkeyi yönetenler iş ve eylemlerinin hesabını açık, net ve şeffaf olarak milli irade huzurunda, vergi mükelleflerine vermek zorundadırlar.

Bir millet sadece bu gün yaşayan insanlardan oluşmaz, millet kavramı geçmişte yaşamış ve gelecekte de yaşayacak insanların hepsini kapsar. Bu yüzden bu gün yönetici olanlar sadece bu gün yaşayan insanların değil geçmişte yaşamış ve gelecekte de yaşayacak insanların hakkını, hukukunu korumak ve kollamak zorundadırlar. Günümü gün edeyim, bu günkü sıkıntıyı hele bir atlatayım kolaycılığına kaçarak gelecek nesillerin başına çorap örme hakkı kimsede yoktur.

Ülkemizde epeyce uzunca bir zamandır AKP iktidarı ile Katar arasında şeffaflığın olmadığı bazı alım satım ilişkileri konuşulmaktadır.

Bunların arasında Katar tarafından satıldığı ya da hediye edildiği iddialarına konu olan ultra lüks özel uçak, Katar ortaklı bir şirket olan BMC’ye özelleştirme yolu ile devredilen Tank Palet Fabrikası (yani Milli Savunma Bakanlığı 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü), Borsa İstanbul Hisseleri, Antalya Limanı, kanal İstanbul güzergahında bulunan arsalar gibi bir çok konu var.

Tank Palet Fabrikasını özelleştirmeden alan BMC’nin hikayesi ilginçtir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun, Çukurova Grubu’ndan olan alacaklarını tahsil etmek amacıyla el koyduğu şirketler arasında Akşam Gazetesi, Digitürk, Show TV ve BMC de vardı.

Bir süre TMSF’nin elinde varlığını sürdüren BMC, Mayıs 2014’te yapılan bir ihaleyle Ethem Sancak’ın ES Mali Yatırım ve Danışmanlık firmasına satıldı. Katar’ın BMC’ye ortak olması ise ihale yoluyla değil, ES Mali Yatırım ve Danışmanlık’a ortak olmasıyla gerçekleşti.

Katar sermayesi elbette sadece Sancak grubuna ait olan BMC’ye ortak olmadı. Örneğin Memorial Sağlık Grubu’nun yüzde 40 hissesi Ağustos 2010’da İngiliz özel yatırım fonu Argus Capital ve Katar Yatırım Bankası’na (Qatar First Investment Bank) devredildi.

Türkiye’de lüks moda perakendeciliğini başlatan Beymen ile Network ve Divarese’in çatı şirketi AY Marka’nın yüzde 97’si de Katarlı Mayhoola’ya satıldı.

Aralık 2015’te de NBG’nin Finansbank’taki yüzde 99,81’lik payın tamamı 2,7 milyar euroya Qatar National Bank’a (QNB) satılmıştı.

Digitürk de 2016 yılında Katarlı iş insanı Nasser Al-Khelaifi’nin şirketi BeIN Sports’a satılmıştı.

2006 yılı sonunda Ergo International AG’nin İsviçre Sigorta Grubunu satın almasıyla Ergo bünyesine katılan şirketin, İslami finans kuruluşları arasında yer alan Katarlı QInvest’e satılması ise 2016’da gerçekleşmişti. Satın alım sonrasında Ergo Portföy’ün adı Qinvest Portföy olarak değiştirilmişti.

Kamuoyunda iyi tanınan gıda firmalarından Banvit’in, yüzde 79,5 hissesinin Brezilya ve Katar ortaklı TBQ Foods’a devri ise Mayıs 2017’de tamamlanmıştı. TBQ Foods ise Brezilyalı tavuk üreticisi BRF’nin yüzde 60, Katar Holding’in yüzde 40 pay sahibi olacağı şekilde Ocak 2017’de kurulmuştu.

Son olarak da Doğuş Holding, İstanbul’un en önemli alışveriş merkezleri arasında yer alan İstinye Park’ın yüzde 42’lik hissesini Katar devletinin şirketi Qatar Holding’e satmak için anlaştı.

Küreselleşen dünya düzeninde sermayenin birçok farklı ülkede yatırım yapması, şirket ortaklığı kurması, arsa ya da bina alması pek yadırganacak bir durum değildir.

Lakin kamu kurumlarının şeffaf olmayan bir şekilde özelleştirme ve yahut da başka yol ve yöntemler ile yabancılara devredilmesi demokratik ülkeler için alışıldık bir durum değildir. Hele hele askeri fabrikalar gibi stratejik öneme sahip tesislerin bir oldu bittiye getirilerek yabancı sermayeye devri kesinlikle kabul edilemez.

Bu ülkedeki her bir vergi mükellefi vatandaşın bu alım satım ilişkileri ya da özelleştirmeleri ile ilgili olarak hesap sorması ve tatmin edici bir cevap beklemesi en doğal hakkıdır.

İktidar bu alım satım işleri ile ilgili vatandaşlarımızı tatmin edecek ve şaibeleri giderecek izahatı vermeye mecburdur. İşe Tank Palet Fabrikasındaki devir işleminin hangi ihale ile ve ne koşullarda yapıldığını açıklamak ile başlayabilirler.