Kastamonu’da, otele kaçak içki baskını

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, son zamanlarda artan vaka sayılarında özellikle gençlerin de olduğuna dikkat çekerek, "Hastalığın daha çok 25- 49 yaş arasındaki kişilerde yoğunlaştığını görüyoruz." dedi. Doç. Dr. Kayıpmaz, genç hastaların da altta yatan hiçbir hastalığı olmadığı halde yoğun bakımda yatarak tedavi gördüklerini belirterek "Ne yazık ki hayatını kaybeden genç hastalarımız var, oluyor" diye konuştu.