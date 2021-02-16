Kastamonu’da 699 köy yolu ulaşıma kapandı 

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 699 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 160, Abana’da 7, Ağlı’da 12, Araç’ta 18, Azdavay’da 35, Bozkurt’ta 31, Cide’de 45, Çatalzeytin’de 38, Daday’da 28, Devrekani’de 37, Doğanyurt’ta 22, Hanönü’nde 10, İhsangazi’de 20, İnebolu’da 70, Küre’de 30, Pınarbaşı’nda 18, Seydiler’de 12, Şenpazar’da 20, Taşköprü’de 60 ve Tosya’da 26 olmak üzere il genelinde toplam 699 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI