Kastabala Kuş Cenneti’nde çıkan yangın kontrol altına alındı

- Reklam -

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)- OSMANİYE’de geçen yıl ‘Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan’ olarak ilan edilerek koruma altına alınan Kastabala Kuş Cenneti’nde çıkan çalılık ve otluk yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, saat 20.30’da Kırmıtlı köyü yakınında bulunan Kastabala Kuş Cenneti’nde başladı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 2 itfaiye ekibi, 4 arazöz, 2 su tankı ve iş makineleriyle müdahale edildi. Yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında 25 dönümlük arazinin zarar gördüğü öğrenilirken, ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -