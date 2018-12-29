Kasnak nakışı ve kanaviçe modanın da etkisiyle eski parlak günlerini yeniden yaşıyor. Yatak takımlarından, kıyafetlere kadar birçok alanda kullanılan nakışlar ve kanaviçeler ürünleri renklendiriyor.

Kanaviçe ve kasnak nakışı gibi ürünlere özlem duyuyoruz. Teknolojinin hayatımızın her alanına girmediği dönemlerde, birçok eşyamızı el emeğiyle yapıp, yıllar boyu kullanırdık. Hemen hemen her ürün seri üretime geçtiği için artık insanlara el emekleri zahmetli ve pahalı geliyor. Ancak geçmişe özlem duyuşumuz modanın da buraya yönelmesine neden oluyor. Yeniden moda haline dönüşen ürünler fiyatlarına bakılmaksızın tüketiliyor.

Bir dönem demode bulunarak sandıklarda sararmaya bırakılan, büyükannelerimizi işlerken gördüğümüz ve çeyizlerin bir numaralı parçalarından olan kanaviçeler yeniden ilgi odağı olmaya başladı.

Kanaviçe, güncel sanatın bir malzemesi olarak yeniden eski parlak günlerini yaşıyor. Aynı zamanda sanatkarların ve tasarımcıların modern yorumlarıyla yeniden en çok ilgi gören nakış türü olarak ruhumuza renk ve tarz katmaya devam edeceğe benziyor.

Eski resim öğretmeni Nükhet Pekinsel Yücel uzun zamandır resim dışında kasnak nakışı ve kanaviçe ile ilgileniyor. Kasnağın ve kanaviçenin mutluluk verici olduğunu dile getiren Yücel, kasnak ve kanaviçe yapımının detaylarını gazetemize anlattı.

Soru: Kasnak nakışı yapmak için neler gerekli?

Yücel: Kasnak nakışı yapmak için öncelikle kasnak, kumaş, desen ve çeşitli renklerde iplikler gerekiyor. Kasnak nakışında kullanılan iplikler desene ve yapan kişinin seçimine bağlı olarak seçiliyor.



Soru: Kasnak yapımına nasıl başlanılır?

Yücel: Kasnak yapımını yeni öğrenen birisi çok detaylı olmayan stilize desenler ile başlamalıdır. Desenleri kağıda çizdikten sonra kağıdı ters çevirip önce yumuşak bir kalem ile deseni çizip daha sonra sert bir kalemle üzerinden geçmesi gerekir. Kumaşı kasnağa geçirip germeli. Kasnağı gerdikten sonra ipliklerin kalınlıklarını desene göre, renklerini ise gölgeli veya gölgesiz nasıl çalışacağına karar verip seçmek işi kolaylaştıracaktır.

Başlangıçta desenleri gölgeli çalışmak isteyenler renk seçimi yaparken bir rengin bir kaç tonunu alması gerekir. Kasnak nakışı yapımında iğne seçimi yapılırken, iplerin kalınlıklarına göre, geçirilmesi kolay ama ucu sivri, çok uzun olmayan iğneler seçilmelidir. Birçok kasnak nakışı var bunlar desene, kumaşa ve bizim seçimlerimize bağlı olarak kullanılıyor. Genel olarak iki kumaş türü kullanılıyor olsa da Kasnak yapımında pek çok kumaş türü de kullanılabilir.



Soru: Başlangıçta kanaviçe türü nakış yapacaklara tavsiyeleriniz nelerdir?

Yücel: Başlangıçta kanaviçe türü nakış yapmak isteyenler, iplikleri sayılabilir etamin denilen kumaştan seçmeleri gerekir. Fazla sert ve çok iri dokuması olmayan biraz yumuşak ama esnek olmayan keten kumaşların yapım aşamasında seçilmesi gerekiyor.

Örneğin çiçek deseni çalışıyorsanız deseni aldığımız yerden renkleri hakkında fikir sahibi olup, gölge ve ışığa da bakarak işlemede kolaylık sağlayabiliriz.

Soru: Nakışlar evlerde nerelerde kullanılabilir?



Yücel: Eskiden büyükannelerimizin annelerimizin yaptıkları divan denilen oturduğumuz minderli kanepelerde yastık olarak kullanılırdı. Şimdiler de ise yatak takımlarında yorgan başı, kanepelerin kenarlarında, yatakların eteklerinde, yatılan yastık kenarlarında kullanılabilir.

Son zamanlar da moda olan elbiselerin sırtları, hırkaların yakaları, feracelerin arkaları, bluzların yaka kenarları tek kolu veya ön tarafı, kot kenarlarında sıkça kullanılıyor. Moda ile birlikte nakışlarımız yeniden yükselişte.



Soru: Elbiselerde nasıl kullanılıyor?

Yücel: Elbiselere abiye havası katmak isterseniz düz bir elbiseye kabarık renkli danteller alıp elbiselerin istediğiniz bölümüne monte edebilirsiniz. Kasnakların üzerine desenleri işledikten sonra onun bazı yerlerine pul ve boncukta ilave edebilirsiniz. Örneğin kaktüs işliyorsanız onun dikenlerini yapmak için ince çubuk boncuklar da kullanabilirsiniz. Hem daha parlak hem de daha gerçekçi olmasını sağlamış olursunuz.



Nükhet Pekinsel Yücel son olarak, “Sanat emek ve sabır isteyen insanı mutlu eden güzel bir uğraş. Sanat ile uğraşan insanların bakış açısı, hayatı, duyguları, ruhu dinlenip gelişiyor.” dedi.